Не только в Киеве: в каких городах Украины уже установили елки и как они выглядят (фото и видео)

В разных городах Украины зажгли новогодние елки

В пятницу вечером, 6 декабря, в Киеве открыли главную новогоднюю елку страны. Она уже сияет яркими огнями на Софийской площади — в то же время елку установили и в некоторых других городах Украины.

"Телеграф" собрал фото и видео из других городов страны, таких как Днепр, Львов и Одесса.

Львов

Рядом со зданием Львовского оперного театра нарядили елку. Как сообщила пресс-служба городского совета, дерево городу подарила семья Подворных. Супруга мэра Львова Андрея Садового Екатерина участвовала в церемонии открытия новогодней елки.

Также в церемонии участвовал Герой Украины, командир разведки роты разведки 103-й отдельной бригады территориальной обороны Юрий Жуковец с семьей.

Кроме фото, в сети появилось и видео церемонии.

Днепр

В Днепре на проспекте Калнышевского дети с родителями украсили живую елку. Как сообщает "Информатор. Днепр", на церемонию пришли десятки людей.

Одесса

В Одессе елку зажгли на улице Дерибасовской. По данным местных СМИ и Telegram-пабликов, из-за отключений света в этом году гирлянды на елке работают от генератора.

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