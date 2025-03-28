Код лучше не сканировать: во Львове появились опасные объявления (фото)

Пророссийская информационная атака во Львове: в городе массово появляются объявления с опасными QR-кодами.

Во Львове жители заметили в подъездах и общественном транспорте объявления с лозунгом "НЕ сомневайся! Переходи и осуществи свои мечты" и QR-кодом. Как выяснилось, при его сканировании открывается пророссийский Telegram-канал, призывающий к диверсиям в обмен на вознаграждение.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета, член политической партии "ВАРТА" Игорь Зинкевич на своей Facebook-странице. По его словам, к настоящему моменту такую рекламу уже обнаружили не только в жилых домах, но и во львовских трамваях.

Чем опасны эти объявления?

Помимо распространения пропаганды, сканирование QR-кода может являться способом сбора личных данных граждан. Враг использует такие методы для сбора информации о жителях, их геолокации и других персональных данных.

Что делают для устранения угрозы?

По словам Игоря Зинкевича, вместе с директором департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олегом Забарилом проводится оперативная работа по выявлению и ликвидации этой незаконной рекламы. Также проверяется, каким образом подобные материалы попали на рекламные площадки города.

Что делать при обнаружении таких объявлений?

Не сканируйте QR-код! Это может быть не только информационная диверсия, но попытка получить ваши данные.

При обнаружении подобных объявлений немедленно сообщайте в личные сообщения Игорю Зинкевичу или правоохранительным органам.

Ответственные лица уже работают над снятием незаконной рекламы, а ее распространители будут привлечены к ответственности.

Ранее "Телеграф" писал о том, что российский режим нашел для себя ресурс, который может использовать для попытки проведения диверсий и нападений на территории Европы, в частности в Швеции. Российская разведка планирует вербовать для диверсий наркозависимых людей.