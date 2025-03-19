Найти киллера – не проблема. Экс-диверсант объяснил, как в России уничтожили предателя Киву

В криминальной России немало любителей легких денег

В России ликвидацией украинских предателей, таких как экс-нардеп Илья Кива, и военных преступников занимаются наемники, рядовые местные жители и бывшие офицеры российской армии и спецслужб. Кого-то из них интересуют деньги, а кто-то убивает из патриотических соображений.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Герой Украины, партизан Владимир Жемчугов. Он объяснил, какие действуют украинские спецслужбы.

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— Когда мы все это начинали, как было это сделать быстрее? Конечно, сотрудничая с теми людьми, которые уже профессионально подготовлены. Мы начали использовать российские инструменты — деньги. А на территории России много уголовных заказных киллеров. У них же криминальная страна и найти там киллера за деньги не столь большая проблема. Мы начали с этого, — объясняет экс-диверсант.

По его словам, затем находили исполнителей среди российской армии.

— На территории России очень много этнических украинцев (около 9 миллионов, насколько я помню). Многие из них служили или служат в армии, спецслужбах и кто-то до сих пор любит свою Родину. Мы находили таких людей, и они шли с нами на сотрудничество, — объясняет Герой Украины.

Он подтвердил, что предателя Илью Киву ликвидировал заказной убийца.

— Да. Насколько мне известно, мы воспользовались заказным киллером, – добавил Владимир Жемчугов.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как ФСБ вербует украинцев для подрыва ТЦК и поджогов авто военных.