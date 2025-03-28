Код краще не сканувати: у Львові з'явилися небезпечні оголошення (фото)

Проросійська інформаційна атака у Львові: у місті масово з’являються оголошення з небезпечними QR-кодами.

У Львові мешканці помітили в під’їздах і громадському транспорті оголошення з гаслом "НЕ сумнівайся! Переходь і здійсни свої мрії" та QR-кодом. Як з’ясувалося, при його скануванні відкривається проросійський Telegram-канал, який закликає до диверсій в обмін на винагороду.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради, член політичної партії "ВАРТА" Ігор Зінкевич на своїй Facebook-сторінці. За його словами, на цей момент таку рекламу вже виявили не лише в житлових будинках, а й у львівських трамваях.

Чим небезпечні ці оголошення?

Окрім поширення пропаганди, сканування QR-коду може бути способом збору особистих даних громадян. Ворог використовує такі методи для збору інформації про мешканців, їхні геолокації та інші персональні дані.

Що роблять для ліквідації загрози?

За словами Ігоря Зінкевича, разом із директором департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олегом Забарилом проводиться оперативна робота з виявлення та ліквідації цієї незаконної реклами. Також перевіряється, яким чином такі матеріали потрапили на рекламні площини міста.

Що робити у разі виявлення таких оголошень?

Не скануйте QR-код! Це може бути не лише інформаційна диверсія, а й спроба отримати ваші дані.

У разі виявлення подібних оголошень негайно повідомляйте в особисті повідомлення Ігорю Зінкевичу або правоохоронним органам.

Відповідальні особи вже працюють над зняттям незаконної реклами, а її розповсюджувачі будуть притягнуті до відповідальності.

Раніше "Телеграф" писав про те, що російський режим знайшов для себе ресурс, який може використати для спроби проведення диверсій та нападів на території Європи, зокрема у Швеції. Російська розвідка планує вербувати для здійснення диверсій наркозалежних людей.