А чего вы ждали? В Германии жалуются на российские диверсии против военных кораблей

В результате актов целенаправленного саботажа получил повреждения по меньшей мере один военный корабль

В Германии в последнее время фиксируют вспышку российских диверсий против военной инфраструктуры, техники и личного состава Бундесвера. Есть случаи диверсий против военных кораблей, попытки проникновения на военно-морские базы (ВМБ) и попытки приближения к действующим военнослужащим армии.

Об этом сообщил немецкий телеканал N-TV со ссылкой на заявление, которое сделал командующий Военно-морскими силами Германии Ян Кристиан Каак. Он отметил, что в результате актов целенаправленного саботажа получил повреждения по меньшей мере один военный корабль; также известно о попытках проникновения на ВМБ с моря и суши, а также попытках приблизиться с неизвестными целями к солдатам, возвращавшимся домой со службы.

"Наша оценка: нас испытывают. Пытаются расшатать наше общество, как на национальном уровне, так и внутри альянса. И, возможно, создают основу для дальнейших активных военных действий", – сказал он.

Каак при этом не подтвердил инцидент, о котором писали СМИ: речь о недостроенном корвете "Эмден", который еще не передали флоту. По данным СМИ, во время инспекции корабля в январе оказалось, что неизвестные вывели из строя силовую установку корвета. Туда сбросили несколько килограммов металлической стружки. Впрочем, Каак опроверг, что такой инцидент имел место, но признал, что угроза диверсий со стороны РФ более чем реальна.

"Растущая угроза со стороны России в начале 2025 года более актуальна, чем два года назад. Эксперты и разведывательные службы сходятся во мнении, что Россия будет в состоянии искать конфликта с НАТО с 2029 года", — резюмировал он.

Как сообщал "Телеграф", российское правительство планировало убить гендиректора немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера в начале 2024 года. Но покушение удалось предотвратить. А в ночь на 29 апреля в Германии подожгли летний домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Причиной поджога назвали снабжение компанией оружия для ВСУ.

Как сообщалось ранее, на Западе в последнее время увеличивается количество диверсий на оборонных заводах и других объектах. К примеру, в июне 2024 года в Берлине произошел пожар на заводе компании Diehl Metal Applications, где выпускаются системы ПВО IRIS/T. Эксперты не исключают, что его причиной стало умышленное повреждение оборудования.

30 августа 2024 года в немецком Тройсдорфе прогремел взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ. В результате взрыва двое сотрудников получили серьезные ранения. Правоохранительные органы подозревают диверсию.