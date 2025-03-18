Россияне нашли ресурс для диверсий в Европе: шведские СМИ предупредили об опасности

Россия планирует вербовать для диверсий людей с наркотической зависимостью

Российский режим нашел себе ресурс, который может использовать для попытки проведения диверсий и нападений на территории Европы, в частности в Швеции. Российская разведка планирует вербовать для диверсий наркозависимых людей.

Об этом сообщил шведский телеканал TV4 со ссылкой на заявление, сделанное полицией безопасности Швеции (Säpo). Шведская государственная безопасность требует от полиции усилить внимание таких людей.

В частности, Säpo получила разведывательные данные, свидетельствующие, что Россия планирует вербовать для диверсий людей с наркотической зависимостью. На таких людей, как считают россияне и заключают шведы, падает меньше подозрений, что делает их фактически "идеальными исполнителями для иностранных государств для осуществления диверсий".

Источник телеканала сказал, что уже есть случаи вербовки наркоманов для совершения диверсий за обещания определенной платы. Полицейских предупреждают быть особенно бдительными, в том числе на территории социально важных объектов в определенных частях страны, поскольку там возможны российские диверсии. В ГБ Швеции не стали давать телеканалу комментарий, однако отметили, что "в Европе есть ряд примеров, когда этот вид деятельности был разоблачен".

Как сообщал "Телеграф", российское правительство планировало убить гендиректора немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера в начале 2024 года. Но покушение удалось предотвратить. А в ночь на 29 апреля в Германии подожгли летний домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Причиной поджога назвали снабжение компанией оружия для ВСУ.

Как сообщалось ранее, на Западе в последнее время увеличивается количество диверсий на оборонных заводах и других объектах. К примеру, в июне 2024 года в Берлине произошел пожар на заводе компании Diehl Metal Applications, где выпускаются системы ПВО IRIS/T. Эксперты не исключают, что его причиной стало умышленное повреждение оборудования.

30 августа 2024 года в немецком Тройсдорфе прогремел взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ. В результате взрыва двое сотрудников получили серьезные ранения. Правоохранительные органы подозревают диверсию.