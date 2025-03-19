Идеальных диверсий не бывает. Эксподпольщик назвал провалы и успехи украинских партизан

Партизаны не проводят диверсии в местах массового скопления гражданского населения

Украинские подпольщики снизили количество партизанских операций на оккупированных территориях Украины, потому что сосредоточились только на очень важных акциях. И хотя идеальных диверсий не бывает, они никогда не согласятся с тем, чтобы пострадало гражданское население.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Герой Украины, партизан Владимир Жемчугов. Он назвал несколько громких акций, устроенных подпольщиками.

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Одной из них стал подрыв в Донецке начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова. Предатель Украины был ликвидирован в декабре 2024 года.

— Наш партизан нарушил инструкцию и попал в плен. Он установил под автомобиль предателя мину, но не надел шапку, очки и его нашли только потому, что он попал на видеокамеру и его распознали по лицу, — рассказывает экс-подпольщик.

А партизан, установивший в Луганске мину под машину предателя Украины Филипоненко (в ноябре 2023 года был ликвидирован бывший начальник фейковой "народной милиции ЛНР" Михаил Филипоненко, — Ред.), он выполнил все инструкции и его так и не нашли, — рассказывает Герой Украины.

Он добавил, что участникам партизанского движения никогда нам не давали приказы устраивать диверсии в местах массового скопления гражданского населения.

— Никто никогда не упоминал, чтобы взрывать церкви, на остановках транспорта делать засады. Никогда таких приказов не было, и я уверен, что и не будет. Да, идеальных диверсий не бывает. Могут быть одиночные случаи, когда страдает гражданское население, попадая в зону поражения, но это случайно, — подытожил Владимир Жемчугов.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как подпольщики выживают в тылу врага.