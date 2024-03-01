В Виннице автоледи сбила пешеходов на тротуаре: женщину и двух детей увезла скорая (видео)

Девушка на момент аварии не была пьяной

В Виннице 28 февраля девушка на Renault Scenic наехала на женщину и двух детей. Пешеходов, которые в момент аварии шли по тротуару, забрали в больницу.

Видео аварии с камер уличного наблюдения публикуют в сети. А в Нацполиции Винницкой области рассказали подробности ДТП.

Авария случилась по улице Стрелецкой около 12:50. Девушка с главной дороги сворачивала направо и в этот момент выехала за пределы проезжей части на тротуар, где шли пешеходы. Водитель сбила 39-летнюю женщину и двух 7-летних мальчиков, но не сбежала с места аварии, а тут же бросилась на помощь.

На место ДТП сразу же вызвали скорую помощь, которая забрала потерпевших в больницу, и наряд полиции. После осмотра врачи отпустили пострадавших домой, так как травмы не несут угрозы их жизням.

Что касается 26-летней виновницы ДТП, то на нее завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водитель в момент наезда была трезвой, ее авто отогнали на штрафплощадку. За наезд на пешеходов девушке грозит до 3-х лет ограничения свободы с лишением права водить транспортные средства сроком до трех лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве пьяный водитель въехал в автомобиль, который был припаркован у обочины. Из-за сильного удара оба автомобиля сильно повреждены.