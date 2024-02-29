Нардеп сбил насмерть 18-летнюю девушку: ГБР закончило следствие, озвучены выводы

Смерти можно было избежать

Украинские правоохранители завершили расследование резонансного ДТП, во время которого нардеп насмерть сбил девушку. Следствие установило, что депутат нарушил ПДД.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР. Прежде всего стоит напомнить, что речь о народном избраннике от "Батькивщины" Андрее Николаенко. Он в ноябре 2023-го года насмерть сбил 18-летнюю девушку на трассе в Житомирской области.

По данным следствия, что депутат вопреки требованиям ПДД двигался из столицы во Львов с превышением разрешенной скорости. В частности, камеры на трассе Киев – Чоп зафиксировали превышение допустимой скорости от 40 до 50 км/ч, в том числе одна из камер зафиксировала такое превышение в пределах населенного пункта, где произошла трагедия. Это подтвердила и фототехническая экспертиза.

"В это время 18-летняя местная жительница проходила проезжую часть в селе. Водитель, превышая разрешенную скорость, не принял достаточные меры для уменьшения скорости вплоть до остановки транспортного средства и допустил наезд на потерпевшую. Девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

В связи с этим правоохранители пришли к выводу, что если бы нардеп соблюдал ПДД, то гибели потерпевшей можно было бы избежать. Она бы покинула проезжую часть до столкновения.

"Также стало известно, что виновник ДТП систематически привлекался к администрации. ответственности патрульной полицией за превышение скорости, в том числе только в течение 2022-2023 годов в отношении него было вынесено 22 постановления", — установили в ГБР.

Напомним, ранее мы писали о том, что пьяный депутат насмерть сбил велосипедиста.