В Киеве авто сделало сальто и приземлилось на крышу (видео)

На месте работали правоохранители и медики скорой помощи

Во вторник, 27 февраля, в Дарницком районе Киева произошло серьезное ДТП при участии двух легковых автомобилей. В результате столкновения одна из машин перевернулась и приземлилась на крышу.

На место происшествия очевидцы вызвали правоохранителей, спасателей и медиков скорой помощи. Об этом сообщил ряд столичных Телеграм-каналов.

Так, возле Южного моста, недалеко от станции метро "Славутич", дорогу не поделили два легковых автомобиля. Удар был настолько сильным, что AUDI перевернулась на крышу и остановилась посреди дороги.

Как оказалось, за рулем сидела женщина, которая получила значительные травмы и была госпитализирована. Водитель второго авто, к счастью, не получил серьезных ранений.

Стоит отметить, что оба транспортных средства, которые попали в аварию, были значительно повреждены и деформированы.

На месте работали правоохранители. Причины и обстоятельства аварии предстоит установить следствию. По данному факту проводится расследование.

Стоит отметить, что в результате аварии движение затруднено не было.

Авария произошла возле Южного моста

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве трамвай протаранил грузовик и на месте ДТП образовалась огромная пробка. В результате столкновения, кабина трамвая оказалась очень сильно повреждена — ее буквально разорвало на несколько частей.