В Киеве авто сделало сальто и приземлилось на крышу (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На месте работали правоохранители и медики скорой помощи
Во вторник, 27 февраля, в Дарницком районе Киева произошло серьезное ДТП при участии двух легковых автомобилей. В результате столкновения одна из машин перевернулась и приземлилась на крышу.
На место происшествия очевидцы вызвали правоохранителей, спасателей и медиков скорой помощи. Об этом сообщил ряд столичных Телеграм-каналов.
Так, возле Южного моста, недалеко от станции метро "Славутич", дорогу не поделили два легковых автомобиля. Удар был настолько сильным, что AUDI перевернулась на крышу и остановилась посреди дороги.
Как оказалось, за рулем сидела женщина, которая получила значительные травмы и была госпитализирована. Водитель второго авто, к счастью, не получил серьезных ранений.
Стоит отметить, что оба транспортных средства, которые попали в аварию, были значительно повреждены и деформированы.
На месте работали правоохранители. Причины и обстоятельства аварии предстоит установить следствию. По данному факту проводится расследование.
Стоит отметить, что в результате аварии движение затруднено не было.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве трамвай протаранил грузовик и на месте ДТП образовалась огромная пробка. В результате столкновения, кабина трамвая оказалась очень сильно повреждена — ее буквально разорвало на несколько частей.