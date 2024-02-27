На Киевщине девочка-подросток пошла в лицей и пропала: приметы и фото
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В поисках задействован весь личный состав полиции Киевской области
За помощью к правоохранителям обратилась взволнованная жительница Киевской области, которая просит помочь в поисках ее 15-летней дочери. Как оказалось, девочка в понедельник, 26 февраля, ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевщины. В настоящее время поисками подростка занимаются правоохранители Киевской области. Всех неравнодушных также просят оказать содействие в утановлении местонахождения подростка.
Известно, что 15-летняя жительница Фастова Эльвира Фурман утром в понедельник, 26 февраля, пошла на занятия в лицей и до сих пор не вернулась. Ее местонахождение на данный момент не установлено.
Сообщается, что девочка проживает вместе с семьей в Фастове на Киевщине.
Приметы девочки: рост 160 сантиметров, русые волосы, среднего телосложения.
Эльвира была одета: черная куртка, спортивные штаны коричневого цвета, кофта серого цвета и кроссовки.
Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении девочки, то правоохранители просят незамедлительно обратиться на спецлинию "102".
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области пропала 15-летняя Алина Наконечная, которая ушла из дома и бесследно исчезла. Ее местонахождение на данный момент не установлено.