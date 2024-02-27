На Киевщине девочка-подросток пошла в лицей и пропала: приметы и фото

В поисках задействован весь личный состав полиции Киевской области

За помощью к правоохранителям обратилась взволнованная жительница Киевской области, которая просит помочь в поисках ее 15-летней дочери. Как оказалось, девочка в понедельник, 26 февраля, ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевщины. В настоящее время поисками подростка занимаются правоохранители Киевской области. Всех неравнодушных также просят оказать содействие в утановлении местонахождения подростка.

Известно, что 15-летняя жительница Фастова Эльвира Фурман утром в понедельник, 26 февраля, пошла на занятия в лицей и до сих пор не вернулась. Ее местонахождение на данный момент не установлено.

Сообщается, что девочка проживает вместе с семьей в Фастове на Киевщине.

Девочка проживает в Фастове на Киевщине

Приметы девочки: рост 160 сантиметров, русые волосы, среднего телосложения.

Эльвира была одета: черная куртка, спортивные штаны коричневого цвета, кофта серого цвета и кроссовки.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении девочки, то правоохранители просят незамедлительно обратиться на спецлинию "102".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области пропала 15-летняя Алина Наконечная, которая ушла из дома и бесследно исчезла. Ее местонахождение на данный момент не установлено.