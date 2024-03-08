Заставили школьника раздеться и сняли на видео: на Прикарпатье родителей несовершеннолетних наказали "огромным" штрафом

Они избивали и издевались над школьником

В Ивано-Франковской области одного из родителей семиклассников, издевавшихся над школьником, наказали штрафом в 1700 грн, а других — устным предупреждением. Это за то, что четверо школьников заставили мальчика снять брюки и белье, запечатлели это на видео и опубликовали в группе в Viber.

Приговор родителям вынес Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области. Об этом пишет zaxid.net.

Как отмечается в судебном решении, инцидент произошел 26 января 2024 года в Бондаревском лицее в селе Бондарев между Калушем и Ивано-Франковском. Во время перерыва четверо учеников седьмого класса издевались над школьником, который был на год младше их. Они его били, плевали, угрожали, заставляли снимать брюки и нижнее белье, снимали это на видео, а затем выложили в группу в Viber, чтобы высмеять его. Мать шестиклассника сообщила об инциденте в полицию.

Суд вынес решение против родителей четырех первоклассников, привлекая их к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Иван Белогорка, отец одного из нарушителей, опубликовавший видео, был признан виновным в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и оштрафован на 1700 гривен. На судебное заседание он не явился.

Матери двух других нарушителей (Любовь Парцей и Надежда Лаврук) в суде не признали свою вину в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и заявили, что их сыновья никого не трогали. Суд рассмотрел материалы дела и признал обоих виновными в совершении административных правонарушений, но ограничился лишь устным замечанием.

Другая ответчица, Руслана Сулима, не признала себя виновной и заявила, что ее сын никого не обижал. Суд закрыл дело против матери третьего мальчика, поскольку на видео не видно, чтобы ее сын требовал от шестиклассника снять штаны, и закрыл дело против матери мальчика, поскольку не был установлен факт непосредственной причастности.

Решение суда еще может быть обжаловано в Апелляционном суде.

Ранее "Телеграф" писал, что в Ивано-Франковске полиция начала уголовное производство в отношении молодых людей, которые нападают на улицы на людей и бьют их, а происходящее снимают на видео. Виновники совершенного преступления будут наказаны.