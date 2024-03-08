Змусили школяра роздягтись та зняли на відео: на Прикарпатті батьків неповнолітніх покарали "величезним" штрафом

Хлопці били та знущались зі школяра

В Івано-Франківській області одного з батьків семикласників, які знущались зі школяра, покарали штрафом у 1700 грн, а інших — усним попередженням. Це за те, що четверо школярів змусили хлопця, якій молодший за них, зняти штани та білизну, зафільмували це на відео та опублікували в групі в Viber.

Вирок батькам дітей виніс Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області. Про це пише zaxid.net.

Як зазначено в судовому рішенні, інцидент стався 26 січня 2024 року в Бондарівському ліцеї в селі Бондарів, що між Калушем та Івано-Франківськом. Під час перерви четверо учнів сьомого класу знущалися над школярем, який був на рік молодший за них. Вони його били, плювали, погрожували, змушували знімати штани та спідню білизну, знімали це на відео, а згодом виклали у групу у Viber, щоб висміяти. Мати шестикласника повідомила про інцидент у поліцію.

Суд виніс рішення проти батьків чотирьох першокласників, притягнувши їх до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. Іван Білогорка, батько одного з порушників, який опублікував відео, був визнаний винним у неналежному виконанні батьківських обов'язків і оштрафований на 1 700 гривень. На судове засідання він не з'явився.

Матері двох інших порушників (Любов Парцей та Надія Лаврук) у суді не визнали своєї провини у неналежному виконанні батьківських обов'язків і заявили, що їхні сини нікого не чіпали. Суд розглянув матеріали справи і визнав обох винними в скоєнні адміністративних правопорушень, але обмежився лише усним зауваженням.

Інша відповідачка, Руслана Сулима, не визнала себе винною і заявила, що її син нікого не ображав. Суд закрив справу проти матері третього хлопчика, оскільки на відео не видно, щоб її син вимагав від шестикласника зняти штани, і закрив справу проти матері хлопчика, оскільки не було встановлено факту безпосередньої причетності.

Зазначається, що рішення суду ще може бути оскаржене в Апеляційному суді.

Раніше "Телеграф" писав, що в Івано-Франківську поліція розпочала кримінальне провадження щодо молодиків, які нападають на вулиці на людей і б'ють їх, а те, що відбувається, знімають на відео. Винуватці скоєного злочину будуть покарані.