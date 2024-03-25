"Подарил" семи подчиненным по миллиону гривен: запорожский экс-военком предстанет перед судом

Ему грозит 12 лет заключения

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении бывшего руководителя Запорожского областного ТЦК и СП. Он без всяких оснований начислял повышенные военные выплаты подчиненным.

Теперь экс-военком предстанет перед судом. Об этом сообщает ДБР.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Следствие выяснило, что, будучи на должности руководителя Запорожского ОТЦК и СП, он без законных оснований отправил приближенных к себе подчиненных в одну из бригад ВСУ якобы для выполнения боевых задач.

"Военные не были назначены на должности в подразделении, не участвовали в боях и фактически безосновательно находились в прифронтовой зоне. Они находились там как в отпуске, жили по свободному графику и даже имели возможность выезжать домой на выходные. Однако военнослужащие получали повышенные" выплаты и возможность обрести статус участников боевых действий", — говорится в сообщении.

Так, семь военнослужащих, не участвовавших в боевых действиях, получили более 1 млн гривен выплат.

"Бывший военком обвиняется в превышении служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ст. ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Суд также арестовал имущество обвиняемого: квартиру в Запорожье и три земельных участка в Запорожской области", — добавили в ДБР.

Кроме того, продолжаются уголовные производства по другим участникам схемы.

Ранее "Телеграф" писал, что ДБР открыло 112 производств по злоупотреблениям военнослужащих. 15 обвинительных актов было направлено в суд.