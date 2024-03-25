"Подарував" семи підлеглим по мільйону гривень: запорізький ексвійськком постане перед судом

Йому загрожує 12 років ув'язнення

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо колишнього керівника Запорізького обласного ТЦК та СП. Він без жодних підстав нараховував підвищені військові виплати підлеглим.

Тепер ексвійськком постане перед судом. Про це повідомляє ДБР.

Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Слідство з'ясувало, що перебуваючи на посаді керівника Запорізького ОТЦК та СП, він, без законних підстав, відправив наближених до себе підлеглих в одну з бригад ЗСУ нібито для виконання бойових завдань.

"Військові не були призначені на посади у підрозділі, не брали участі у боях та фактично безпідставно перебували у прифронтовій зоні. Вони перебували там як у відпустці, жили за вільним графіком і, навіть, мали можливість виїжджати до дому на вихідні. Проте військовослужбовці отримували підвищені виплати та можливість набути статус учасників бойових дій", — йдеться в повідомленні.

Так, сім військовослужбовців, які не брали участь у бойових діях, отримали понад 1 млн гривень виплат.

"Колишній військком обвинувачується у перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ст. ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Суд також арештував майно обвинуваченого: квартиру в Запоріжжі та три земельні ділянки в Запорізькій області", — додали в ДБР.

Крім того, тривають кримінальні провадження щодо інших учасників схеми.

Раніше "Телеграф" писав, що ДБР відкрило 112 проваджень зі зловживань військкомів. 15 обвинувальних актів було направлено до суду.