Из-за мобилизации и ТЦК: на Закарпатье десятки женщин перекрыли трассу "Киев — Чоп", на месте полиция (видео)

Организатора протеста уже установили

На Закарпатье несколько десятков женщин перекрыли движение на трассе Киев-Чоп в знак протеста мобилизации в регионе. На место прибыли правоохранители.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Виталий Глагола. Он опубликовал соответствующее видео.

По его словам, дорога была заблокирована в районе санатория "Карпаты" и в деревне Ракошино. Стражи порядка пытаются освободить дорогу и обеспечить проезд.

"На местах перекрытия движения в пределах Мукачевского района работают сотрудники полиции. Они следят за общественным порядком, и сейчас в одном из мест движение уже восстановлено, обеспечен проезд для транспортных средств. Информация будет внесена в Объединенный реестр предварительных расследований с предварительной юридической квалификацией ст. 279 Уголовного кодекса Украины. Полиция уже установила организатора мероприятия. Продолжаются следственные мероприятия, причастные будут притянуты к ответственности", — сказали журналисту в полиции.

В то же время Lviv.Media пишет, что организаторы протеста считают действия сотрудников ТЦК "бандитскими", потому выступают сегодня против такого способа мобилизации.

"Все понимают, что идет война, нужна мобилизация. Боремся за независимость и лучшую жизнь для наших детей. Но такие террористические, бандитские методы мобилизации, когда в балаклавах просто бьют и воруют людей с улиц — это недопустимо", — цитирует издание слова организаторов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 7 февраля в селе Космач Ивано-Франковской области женщины с битами в руках перекрыли дорогу. Причиной тому стал распространившийся по селу слух, что к ним приедут сотрудники ТЦК. Более того, протестующие избили женщину, которая проезжала на авто, и ребенка, который находился в машине.