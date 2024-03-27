В Житомире открыли стрельбу во дворе многоэтажки, есть раненый: фото и подробности

Полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию причастных к происшествию лиц

В среду, 27 марта, в Житомире произошла стрельба. В результате инцидента есть пострадавший.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области в Facebook. Сообщение о звуках выстрелов и вероятном ранении человека во дворе многоэтажки поступило в 8:15. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы.

В салоне легкового автомобиля правоохранители обнаружили травмированного. Им оказался 43-летний житель Житомира.

Стрельба в Житомире. Фото - Полиция Житомирской области

Стрельба в Житомире. Фото — Полиция Житомирской области

"Вероятно, у мужчины были огнестрельные ранения, его госпитализировали", — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят мероприятия по установлению и задержанию причастных к происшествию лиц.

На днях "Телеграф" писал, что во Львове произошло ограбление банка. При задержании у злоумышленников были обнаружены радиостанция, пинцеты, ножи, перчатки, балаклавы и средства для открытия. А в рюкзаках лежали деньги и ювелирные изделия.

Кроме того, "Телеграф" рассказывал, что в Киеве на мужчину напали вооруженные бандиты. Они хотели забрать машину, чтобы уехать за границу. Инцидент произошел на парковке ТРЦ Lavina Mall.