Ограбили банк: во Львове настоящий боевик с задержанием (фото)

Они имели военные элементы одежды

Утром в понедельник, 25 марта, во Львове произошло ограбление банка. Правоохранители уже задержали вероятных воров.

Об этом сообщает полиция Львовской области. Все экипажи немедленно отправились на поиски злоумышленников.

"Сегодня, в 7 часов, все экипажи полицейских Львова и области получили ориентировку о краже из банка на улице Владимира Великого. Предварительно, два человека в масках скрылись с места происшествия на автомобиле Opel и двигались в направлении выезда из города", — говорится в сообщении.

Вероятных злоумышленников заметили на встречной полосе движения. Через несколько минут они покинули транспортное средство на улице Городоцкой.

"Отрабатывая указанный район инспекторы роты ТОР на улице Пясецкого обнаружили двух человек, похожих по описанию. У мужчин были радиостанция, пинцеты, ножи, перчатки, балаклавы и средства для открытия. В рюкзаках лежали деньги и ювелирные изделия", — добавили в полиции.

Правоохранители отметили, что задержанные не имеют никакого отношения к военным, кроме элементов одежды.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области мужчина украл у своего босса большую сумму денег и уехал на его Audi. За совершенное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.