На Буковине пьяный депутат насмерть сбил женщину: СМИ узнали его имя

Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы

В Черновицкой области депутату Сокирянского городского совета сообщил о подозрении в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Он совершил наезд на велосипедистку и покинул место ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой областной прокуратуры. Депутату сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим смерть потерпевшего и в оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии (ч. 3 ст. 286-1, ч. 3 ст.135 УК Украины).

По данным следствия, в пятницу, 29 марта 2024 года, около 20:00, в городе Сокиряны Днестровского района Черновицкой области местный депутат, управляя транспортным средством марки Audi-A6 в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 43-летнюю жительницу села Коболчин, которая шла навстречу автомобилю с велосипедом, оборудованным световозвращающими элементами. Потерпевшая погибла на месте от полученных телесных повреждений, а водитель с места происшествия скрылся.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Досудебное расследование в данном производстве осуществляют следователи ГУНП в Черновицкой области.

Правоохранители не называют имя депутата. Однако издание ZAXID.NET со ссылкой на собственные источники сообщило, что к аварии причастен 35-летний депутат Сокирянского городского совета Роман Мартынюк.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 29 марта, в городе Ополе, на западе Польши, в страшном ДТП погиб 18-летний юноша из Украины. Сообщается, что польская полиция пыталась остановить автомобиль, за рулем которого сидел украинец, из-за нарушения правил дорожного движения. Однако парень не отреагировал, попытался скрыться и на огромной скорости врезался в опору светофора.