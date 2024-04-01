На Буковині п'яний депутат на смерть збив жінку: ЗМІ дізнались його ім'я

Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі

У Чернівецькій області депутату Сокирянської міської ради повідомлено про підозру у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного спʼяніння. Він скоїв наїзд на велосипедистку та покинув місце ДТП.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької обласної прокуратури. Депутату повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілої та у залишенні без допомоги особу, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ч. 3 ст. 286-1, ч. 3 ст. 135 КК України).

За даними слідства, у п'ятницю, 29 березня 2024 року, близько 20:00, у місті Сокиряни Дністровського району Чернівецької області місцевий депутат, керуючи транспортним засобом марки Audi-A6 у стані алкогольного сп'яніння, здійснив наїзд на 43-річну жительку села Коболчин, яка йшла назустріч автомобілю із велосипедом, обладнаним світловідбивальними елементами. Потерпіла загинула на місці від отриманих тілесних ушкоджень, а водій з місця події втік.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснюють слідчі ГУНП у Чернівецькій області.

Правоохоронці не називають ім’я депутата. Проте видання ZAXID.NET з посиланням на власні джерела повідомило, що до аварії причетний 35-річний депутат Сокирянської міської ради Роман Мартинюк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч проти 29 березня, у місті Ополе, на заході Польщі, у страшній ДТП загинув 18-річний юнак з України. Повідомляється, що польська поліція намагалася зупинити автомобіль, за кермом якого сидів українець, через порушення правил дорожнього руху. Однак хлопець не відреагував, спробував втекти і на величезній швидкості врізався в опору світлофора.