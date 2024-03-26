Резонансное ДТП в Тернополе: пьяный работник СБУ протаранил три авто, среди пострадавших беременная

Авария произошла на перекрестке неподалеку от заведения McDonald’s

В Тернополе пьяный работник СБУ устроил аварию с тремя автомобилями. В результате масштабного ДТП травмы и повреждения получили восемь человек.

Одна из пострадавших, беременная женщина, госпитализирована в реанимацию. Подробности сообщает издание ZAXID.NET.

Авария произошла около 19:00 25 марта на перекрестке улиц Мазепы и Львовской возле заведения McDonald’s. Очевидцы рассказали, что водитель черного Audi, поворачивая направо, выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с несколькими встречными автомобилями марок Suzuki, Jaguar и Volkswagen. Издание отмечает, что за рулем того Audi был работник СБУ. Правоохранителя задержали. Дело было передано в Государственное бюро расследований во Львове.

Фото с места происшествия

Пострадавшие в этой аварии рассказали ZAXID.NET, что водитель, устроивший ДТП, был сильно пьян. В автомобиле находился сам. По словам очевидцев, мужчина не мог выйти из машины. Кроме того, он пытался завести свой автомобиль, чтобы скрыться. Но один из пострадавших, водитель Volkswagen, забрал у него ключи.

Очевидцы также рассказали изданию, что больше всех в ДТП пострадала водитель Suzuki. Женщина находится на 33 неделе беременности. Медики скорой увезли ее в реанимацию тернопольской больницы.

В ДБР Львова информацию подтвердили. Ссылаясь на собственные источники ZAXID.NET, пишет, что речь идет о действующем работнике Службы безопасности Украины. Работники ДБР расследуют обстоятельства аварии.

"Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения – по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины. Автомобиль, за рулем которого находился работник правоохранительного органа, проигнорировав красный сигнал светофора, выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями. По предварительным данным, правоохранитель находился в состоянии алкогольного опьянения", – рассказала ZAXID.NET спикер ДБР Львова Татьяна Муравель.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. У виновника аварии взяли образцы крови для проведения экспертизы.

Следует отметить, что 25 марта в Украине отмечают День СБУ.

Ранее "Телеграф" писал, что на автодороге "Киев-Одесса" произошла серьезная авария с участием двух автомобилей. В результате столкновения пострадали люди, а части машин разбросало по проезжей части.