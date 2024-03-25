Погибшего вырезали из авто: на Киевщине произошло серьезное ДТП (фото)

На месте работали все экстренные службы столицы

В субботу, 23 марта, на автодороге "Киев-Одесса" произошла серьезная авария при участии двух автомобилей. В результате столкновения пострадали люди, а части машин разбросало по проезжей части.

Удар был настолько сильным, что оба транспортных средства получили значителные механические повреждения, а один челоыек получил травмы несовместимые с жизнью. Подробности аварии рассказали в пресс-службе Полиции Киевской области.

Так, на автодороге "Киев-Одесса" столкнулись Fiat и "ВАЗ". В результате произошедшего 73-летний водитель "ВАЗ" погиб на месте, а его 74-летнюю пассажирку доставили в больницу с предварительным диагнозом травмы головы.

Водителя "Fiat" госпитализировали с переломом ноги.

Место аварии

Причины и обстоятельства аварии предстоит установить следствию. По данному факту проводится расследование. Работники полиции продолжают работать на месте происшествия.

В результате ДТП погиб человек

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве Mustang на большой скорости протаранил авто с ребенком в салоне. В результате аварии травмы различной степени тяжести получило сразу пять человек.