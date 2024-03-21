Водитель Lexus сбил полицейского и влетел в бетонный блок: видео с места ДТП

Автомобиль загорелся

В четверг, 21 марта, утром на Днепропетровщине произошло ДТП. Авария случилась на Криничанском посту на трассе Днепр-Кривой Рог.

Известно, что водитель Lexus сбил полицейского. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

"На блокпосту водитель Lexus сбил полицейского и наехал на бетонный блок. В результате чего автомобиль загорелся", — говорится в сообщении.

Очевидцы также сообщают, что якобы водителем была 53-летняя женщина, которая, возможно, была в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранитель с многочисленными травмами и переломом госпитализирован. Нарушителя также доставили в больницу.

Известно, что пожар уже потушен, однако движение по трассе в обе стороны затруднено.

За час до распространения деталей ДТП в сети публиковали видео с трассы Днепр-Кривой Рог, на котором виден пылающий автомобиль Lexus, после совершения аварии.

Напомним, что в воскресенье, 17 марта, на Днепропетровщине произошло смертельное ДТП. На трассе Днепр-Павлоград маршрутка с пассажирами вылетела с дороги и опрокинулась на бок. Погибли пять пассажиров, еще 13 человек получили телесные повреждения разной степени.

Ранее "Телеграф" писал, что 21 марта во Львове на Скниловском мосту произошло масштабное ДТП с участием около 27 автомобилей.