В Киеве произошло сразу несколько масштабных ДТП: образовались огромные пробки

Одна из массовых на проспекте Академика Палладина

Сегодня, 21 марта, фиксируют большое количество ДТП в Киеве. Движение транспорта затруднено.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева. О пострадавших неизвестно.

Серьезное ДТП произошло на проспекте Академика Палладина. Движение перекрыто в направлении выезда из Киева.

Очевидцы публикуют видео. В результате аварии один из авто перевернулось.

ДТП на улице Набережно-Крещатицкой, от Спасской до улицы Верхний Вал. Столкнулись два автомобиля.

Дорожно-транспортное происшествие по улице Стеценко, в направлении улицы Братьев Малаковых. Движение транспорта затруднено.

ДТП по улице Богатырской. Движение транспорта затруднено на въезде в город.

Из-за аварий образуются огромные пробки. Полиция рекомендует водителям учесть эту информацию при планировании маршрута поездки. Будьте осторожны!

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошла смертельная авария. На Окружной дороге вблизи Киева столкнулись 2 автомобиля — Renault и Volkswagen. Как установили правоохранители, столкновение вызвал 64-летний водитель автомобиля Renault.