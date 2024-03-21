В Киеве произошло сразу несколько масштабных ДТП: образовались огромные пробки
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Одна из массовых на проспекте Академика Палладина
Сегодня, 21 марта, фиксируют большое количество ДТП в Киеве. Движение транспорта затруднено.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева. О пострадавших неизвестно.
Серьезное ДТП произошло на проспекте Академика Палладина. Движение перекрыто в направлении выезда из Киева.
Очевидцы публикуют видео. В результате аварии один из авто перевернулось.
ДТП на улице Набережно-Крещатицкой, от Спасской до улицы Верхний Вал. Столкнулись два автомобиля.
Дорожно-транспортное происшествие по улице Стеценко, в направлении улицы Братьев Малаковых. Движение транспорта затруднено.
ДТП по улице Богатырской. Движение транспорта затруднено на въезде в город.
Из-за аварий образуются огромные пробки. Полиция рекомендует водителям учесть эту информацию при планировании маршрута поездки. Будьте осторожны!
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошла смертельная авария. На Окружной дороге вблизи Киева столкнулись 2 автомобиля — Renault и Volkswagen. Как установили правоохранители, столкновение вызвал 64-летний водитель автомобиля Renault.