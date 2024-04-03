Обвинения в адрес совладельцев "Riviera Village" безосновательны – судебная экспертиза

В деле коттеджного городка Riviera Village, совладельцев и менеджмент которого ГБР обвиняет в застройке гидротехнических сооружений, проведена судебная экспертиза. Согласно ей, земельные участки, которые занимает коттеджный городок, не накладываются на территорию, занимаемую гидротехническими сооружениями "Укргидроэнерго". На это указывает заключение судебной экспертизы, которое есть в распоряжении редакции.

"Судебная экспертиза фактически разрушает обвинения в адрес совладельцев проекта "Riviera Village" и лишний раз доказывает, что это дело искусственно слеплено исключительно для коррупционного давления на наш бизнес", — заявил совладелец "Riviera Village" Сергей Слюсаренко. Он заметил, что ожидает немедленного закрытия дела.

Совладелец Riviera Village Сергей Слюсаренко, а также сотрудники компании Алина Шило и Роман Ефимов находились в Лукьяновском СИЗО с конца ноября 2023 года. Печерский райсуд изменил меру пресечения по аресту на ночной домашний 19 февраля 2024 года.

По этому же делу, касавшемуся другого коттеджного городка GoodLife, расположенного в 5 километрах от Riviera Village, был задержан, а впоследствии освобожден под залог другой известный бизнесмен, основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

23 января 2024 указом Президента Украины Владимира Зеленского правоохранительным органам в трехмесячный срок поручено провести аудит всех уголовных дел в отношении бизнеса. По результатам аудита поручено выработать эффективные механизмы обеспечения защиты предпринимательства от злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.