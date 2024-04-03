Звинувачення на адресу співвласників "Riviera Village" безпідставні - судова експертиза

У справі котеджного містечка "Riviera Village", співвласників та менеджмент якого ДБР звинувачує у забудові гідротехнічних споруд, проведена судова експертиза. Згідно з нею, земельні ділянки, які займає котеджне містечко, не накладаються на територію, яку займають гідротехнічні споруди "Укргідроенерго". На це вказує висновок судової експертизи, який є у розпорядженні редакції.

"Судова експертиза фактично руйнує звинувачення на адресу співвласників проекту "Riviera Village" і зайвий раз доводить, що ця справа штучно зліплена виключно для корупційного тиску на наш бізнес", — заявив співвласник "Riviera Village" Сергій Слюсаренко. Він зауважив, що очікує негайного закриття справи.

Співвласник Riviera Village Сергій Слюсаренко, а також співробітники компанії Аліна Шило та Роман Єфімов перебували у Лук’янівському СІЗО з кінця листопада 2023 року. Печерський райсуд змінив запобіжний захід з арешту на нічний домашній 19 лютого 2024 року.

За цією ж справою, що стосувалася іншого котеджного містечка GoodLife, розташованого за 5 кілометрів від Riviera Village, був затриманий, а згодом звільнений під заставу іншого відомий бізнесмен, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа.

23 січня 2024 року указом Президента України Володимира Зеленського правоохоронним органам у тримісячний термін доручено провести аудит всіх кримінальних справ стосовно бізнесу. За результатами аудиту доручено виробити ефективні механізми забезпечення захисту підприємництва від можливих зловживань з боку правоохоронних органів.