В Ровенской области суд обязал мужчину прочитать "Кайдашеву семью": что он натворил

Судья признал мужчину виновным по статье о краже, совершенной в больших размерах или в условиях военного положения

В Ровенской области в поселке Гоща суд обязал местного жителя прочитать роман "Кайдашева семья" Ивана Нечуя-Левицкого. Такой приговор судья вынес мужчине за кражу из дома сестры.

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре судебных решений. В суде сестра обвиняла брата в том, что он проник на территорию унаследованного ею дома и украл вещи на 6 тыс. грн. Обвиняемый же утверждал, что забрал только свое имущество.

Как говорится в приговоре суда от 28 марта, в конце мая 2023 года мужчина зашел на частную территорию, сорвал с хозяйственного здания замок и забрал оттуда разные принадлежности на общую сумму 6641 грн.

Затем мужчина повредил дверь дома и вынес рало и якобы принадлежащий ему окучник. В суде аргументировал свои действия тем, что узнал намерение сестры продать унаследованный ею родительский дом, поэтому решил забрать свое имущество. Также отметил, что предупреждал родственницу о своем приезде.

В то же время потерпевшая рассказала, что о вырванной двери в доме узнала от соседки. Накануне в домохозяйство приезжал ее брат и говорил, что хочет забрать телеги и инструменты.

Потерпевшая тогда вызвала полицию, обвиняемый уехал, но оставил записку с угрозами. По словам женщины, брат стал приезжать к ней после того, как ее мужа мобилизовали в ВСУ, срывал замки, выбрасывал вещи, писал сообщения с угрозами и пожеланиями смерти.

Судья признал мужчину виновным по статье о краже, совершенной в больших размерах или в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УКУ) и назначил наказание – год испытательного срока. Кроме того, обвиняемый должен прочесть несколько произведений, среди которых – роман Ивана Нечуй-Левицкого "Кайдашева семья". Решение можно обжаловать в апелляционном суде.

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