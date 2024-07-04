На Черниговщине из-за ночной атаки изменятся графики отключения света

Вражеский беспилотник атаковал один из объектов инфраструктуры в регионе

​Минувшей ночью российские оккупанты в очередной раз попытались атаковать Украину. Враг запустил по городам и селам дроны-камикадзе.

К сожалению, один из "Шахедов" поразил объект инфраструктуры в Черниговской области. Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

"Более 5 часов этой ночью продолжалась воздушная тревога для Черниговщины. К сожалению, вражеский шахед попал в один из объектов области. На данный момент без электроснабжения остаются 5963 потребителя", — сообщил руководитель региона.

Он добавил, что энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Из-за сложившейся ситуации графики отключений света могут несколько измениться. Узнать обновленную информацию на этот счет можно на сайте "Черниговоблэнерго", а также с помощью чат-ботов в Viber и Telegram.

В облэнерго просят местных жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Ранее "Телеграф" сообщил, что вечером 3 июля в Харькове прогремели взрывы. Известно, что в результате атаки есть пострадавшие. Один из них — младенец, а также два ребенка 8 лет.