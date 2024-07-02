"Хорошо, что хоть не зима": жители Хмельницкого без света уже более 12 часов подряд

Официальных комментариев по этому поводу еще нет

В Хмельницком света нет уже более 12 часов. Выключили электроснабжение еще вчера вечером, 1 июля. По состоянию на утро 2 июля люди оставались без света.

Об этом пишут местные жители в пабликах. Некоторые пожаловались, что согласно графикам электроснабжение должны возобновить в 15:00. Это означает, что общая продолжительность отключения может составить около 20 часов.

Возмущенные жители города жалуются в пабликах на то, что власти знают о таких долговременных отключениях и ничего не делают. "Все они знают. Это все обман", - написал один из пользователей. Некоторые даже заранее предположили, как будут оправдываться в облэнерго: "Есть на что опирать причину…непогода, где аварийные службы? Они круглосуточно должны работать".

Официальных комментариев на этот счет еще нет.

Напомним, что военная агрессия РФ привела к значительным разрушениям электростанций, подстанций и линий электропередач. Восстановление поврежденной инфраструктуры требует времени и ресурсов. Из-за повреждения или захвата некоторых электростанций уменьшилась общая мощность энергосистемы. Это делает дефицит электроэнергии, в особенности в пиковые часы потребления. Есть еще и сезонный фактор. Летом может расти нагрузка из-за использования кондиционеров. Кроме того, есть необходимость проведения ремонтов и модернизации уцелевших объектов энергетики. Такие работы часто требуют временного отключения определенных участков сети.

Решение этих проблем требует комплексного подхода, включая восстановление и модернизацию инфраструктуры, развитие альтернативных источников энергии и внедрение энергоэффективных технологий. Это длительный процесс, требующий значительных инвестиций и времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в "Укрэнерго" анонсировали жесткие графики отключений на 2 июля.