Без света в течение 11 часов: украинцев предупредили об изменениях графиков отключения

Привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы

В среду, 3 июля, облэнерго будут применять три очереди графиков почасовых отключений с 13:00 до конца суток. До этого во всех регионах будут действовать две очереди графиков почасовых отключений.

Об этом предупредили в "Укрэнерго". Введение более жестких графиков обусловлено значительным ростом энергопотребления из-за аномальной жары.

"Когда по графику возвращается свет, пожалуйста, не включайте мощные электроприборы одновременно. По возможности ограничьте использование кондиционеров", — обратились в "Укрэнерго" к украинцам.

В энергетической компании отметили, что, несмотря на жару, главная причина применения графиков почасовых отключений – это последствия 8 ракетных и дроновых ударов по украинским электростанциям, которые россияне осуществили с начала этого года. Потери украинской энергосистемы превышают 9 ГВт мощности. Эта мощность эквивалентна потреблению в пиковые часы летом Нидерландов или вместе Словакии и стран Балтии.

Для преодоления дефицита привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 34263 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1694 МВт.

Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме. Поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.

Ранее "Телеграф" сообщил, что зимой часть украинцев может остаться без отопления.