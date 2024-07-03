Без света нет связи: у КОВА рассказали, как и когда решат проблему

Операторы уже работают над этим

Начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко призвал мобильных операторов принять все меры, чтобы обеспечить бесперебойную связь даже в случае отключения электроэнергии в области. Он отметил необходимость увеличения количества генераторов на станциях, предоставляющих связь.

Об этом глава КОВА заявил на заседании штаба Рады обороны Киевской области с участием представителей мобильных операторов Vodafone, Киевстар, Lifecell. Кравченко заверил, что граждане должны быть со связью.

"Люди не могут быть заложниками и, в случае необходимости, не иметь возможности позвонить, например, в скорую, полицию или ГСЧС. Я уже обращал на это внимание, в прошлом году принимали соответствующее решение на штабе. Однако мобильные операторы не спешили его выполнять. Уже времени нет. Придется наверстывать оперативно. Люди должны быть со связью и не должны жаловаться на ее отсутствие", — рассказал глава администрации.

По словам Кравченко, мобильные операторы отметили, что уже работают над этим и уже в ближайшее время увеличат количество генераторов.

Глава КОВА рассказал, что все базовые станции оснащены аккумуляторами нового типа, которые должны обеспечивать бесперебойную работу сети в течение нескольких часов. Но мы наблюдаем такую ситуацию, что после отключения света в некоторых местах связь исчезает либо сразу, либо уже через час.

"Причина – очень часто эти батареи не успевают перезаряжаться из-за длительного отсутствия электроэнергии. Еще одна проблема – исчерпание ресурса действия этих батарей. Некоторые не выдерживают даже 4 часа работы. Поэтому мобильные операторы должны предоставить объективную информацию о сроках работы аккумуляторов, а в случае их заменить", — призывает Кравченко.

Ранее "Телеграф" писал, что в среду графики отключений в Киеве и области будут действовать в течение суток. Потребители могут остаться без света сразу на 7 часов.