Зимой часть украинцев может остаться без отопления: эксперт назвал причину

Украинцам придется сильно экономить электроэнергию

Украинцам следует готовиться к тяжелой зиме. Ведь многоэтажки будет тяжело снабдить отоплением. Без подачи тепла рискуют остаться украинцы, проживающие выше девятого этажа.

Об этом рассказал глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Такой прогноз он озвучил в эфире КИЕВ24.

"Зимой отопление будут подавать. Вопрос в том, откуда оно будет генерироваться? А второй вопрос – как поднимать на многоэтажки это отопление? К 9 этажу давление может дать теплостанции. Я живу в 24-этажном доме, здесь будет тяжелая ситуация, если не обеспечить насосную группу дополнительными генераторами", — сказал Станислав Игнатьев.

По его мнению, такая ситуация может вызвать панику на рынке горюче-смазочных материалов и АЗС.

Он добавил, что в ближайшее время будет ясно, какой объем топлива необходим, чтобы обеспечить генераторы по домам. При этом глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики отметил, что это колоссальный объем.

Уже сейчас в Украине из-за новой волны отключений света возник непредсказуемый резкий рост спроса на разного рода повербанки и зарядные станции. Это привело к тому, что многих моделей уже нет в продаже. На оставшиеся цены подскочили вдвое.

Ранее "Телеграф" писал, что в Минэнерго назвали главный прибор, который сейчас создает проблему для энергетической инфраструктуры. Им оказался кондиционер, который стал очень популярен на фоне аномальной жары.