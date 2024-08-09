"Мошенник-поклонник" выманил у жительницы Ивано-Франковска 2 млн грн: подробности

В полиции начали уголовное производство

46-летняя жительница Ивано-Франковска добровольно перечислила 2 миллиона грн "поклоннику из Британии", потому что тот обещал ей романтические отношения. Их переписка длилась неделю.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области. Правоохранители выяснили, что заявительница познакомилась в интернете с неизвестным мужчиной, представившимся военным Джонсоном из Великобритании.

Вскоре мошенник сообщил, что якобы послал женщине ценные подарки: боевые награды, медали и чемодан долларов США. Впоследствии пришло сообщение, что нужно послать средства "за доставку".

Женщину даже не смутил тот факт, что средства нужно было выслать на 5 разных счетов украинских банков. В общей сложности, она опрокинула аферисту почти 2 миллиона гривен.

Однако ни одного "подарка" так и не получила. Поняла, что военный, по фамилии Джонсон, — мошенник, и пошла в полицию.

Полицейские возбудили уголовное производство по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В полиции граждан призывали не перечислять деньги неизвестным лицам, под предлогом дружбы или романтических отношений втираются в доверие:

- не доверяйте виртуальному поклоннику сообщающему, что купил вам подарок, или драгоценные вещи отправил в Украину. Однако не может оплатить пошлину. Аферист, как правило, предлагает заплатить за посылку;

- игнорируйте запросы на переписку от незнакомцев и ни в коем случае не перечисляйте деньги;

- следует как можно тщательнее проверять информацию, а не доверять каждому слову виртуального знакомого. Это поможет защитить ваш кошелек от мошенников.

Ранее "Телеграф" писал, что столичные правоохранители разоблачили директора благотворительного фонда в присвоении денег, которые должны были пойти на нужды ВСУ. Женщине объявили о подозрении.