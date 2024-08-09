"Шахрай-залицяльник" виманив у жительки Івано-Франківська 2 млн грн: подробиці

В поліції розпочали кримінальне провадження

46-річна жителька Івано-Франківська добровільно перерахувала 2 мільйони грн "залицяльнику з Британії", бо той обіцяв їй романтичні стосунки. Їхнє листування тривало тиждень.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області. Правоохоронці з’ясували, що заявниця познайомилася в інтернеті з невідомим чоловіком, який представився військовим Джонсоном з Великобританії.

Невдовзі шахрай повідомив, що начебто надіслав жінці коштовні подарунки: бойові нагороди, медалі та валізу доларів США. Згодом прийшло повідомлення, що потрібно надіслати кошти "за доставлення".

Жінку навіть не збентежив той факт, що кошти потрібно було надіслати на 5 різних рахунків українських банків. Загалом, вона перекинула аферисту майже 2 мільйони гривень.

Проте жодного "подарунка" так і не отримала. Відтак зрозуміла, що військовий, на прізвище Джонсон, — шахрай, і пішла в поліцію.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

В поліції громадян закликали не перераховувати гроші невідомим особам, які під приводом дружби чи романтичних стосунків втираються в довіру:

- не довіряйте віртуальному залицяльнику який повідомляє, що купив вам подарунок, або ж дорогоцінні речі відправив в Україну. Однак, не може оплатити мито. Аферист, як правило, пропонує заплатити за посилку;

- ігноруйте запити на листування від незнайомців та у жодному разі не перераховуйте гроші;

- слід якомога ретельніше перевіряти інформацію, а не довіряти кожному слову віртуального знайомого. Це допоможе захистити Ваш гаманець від шахраїв.

Раніше "Телеграф" писав, що столичні правоохоронці викрили директорку благодійного фонду у привласненні грошей, які мали піти на потреби ЗСУ. Жінці оголосили про підозру.