Дорогие бренды, яхты и рестораны: что публикует дочь чиновницы КГГА в соцсетях
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Отдельные ролики в своем блоге она посвящает цветочному бизнесу
Дарья Екасева – дочь чиновницы Оксаны Екасевой, которая оказалась в центре внимания из-за истории с дорогими украшениями, автомобилем Mercedes и имуществом семьи. В отличие от матери, девушка не скрывает свой образ жизни в соцсетях: там регулярно появляются кадры из путешествий, посещения дорогих ресторанов, шопинга и брендовых аксессуаров.
"Телеграф" просмотрел публикации и влоги Екасевой. Дарья публикует фото из поездок в Instagram, а несколько месяцев назад начала активнее вести блог на YouTube, где подробнее рассказывает о своих маршрутах. Больше читайте в материале:Продавала Van Cleef на OLX и ездила на Mercedes дочери: как топ-чиновница КГГА оказалась в центре скандала
Ужин на Миконосе и прогулка по Будапешту
"Показываем центр Миконоса и ужинаем в одном из самых дорогих ресторанов острова", – так Дарья Екасева назвала один из своих влогов.
В другом видео Екасева предлагает зрителям вместе собраться на вечеринку в Scorpios. В Будапеште она заходит в Zara Home, Gucci и COS и показывает уборную, которую называет "самой инстаграмной".
Екасева также сняла распаковку адвент-календаря Harrods. В заголовке ролика она указала, что стоимость косметики в календаре превышает 100 000 грн.
Сумки Chanel и Miu Miu, скутер и яхта
Черная мини-сумка из сентябрьской публикации похожа на Chanel Vanity with Chain. Цена похожей модели в пересчете составляет около 183 тыс. грн. На другом фото видна карамельная сумка, похожая на Miu Miu Arcadie Matelassé. Согласно ценам, которые нашел "Телеграф", комплект из такой сумки и замшевых кедов Miu Miu стоил бы 163–181 тыс. грн.
В одном из постов Екасевой в кадр попала Vespa 946 Christian Dior. Скутер этой серии с кофром и двумя шлемами продали на Christie’s за 27 940 долларов – около 1,26 млн грн. Vespa той же серии ранее фотографировали у бутика Dior на Миконосе.
В 2020 году, еще до регистрации ФЛП, Дарья публиковала фото и видео с отдыха в Черногории. На части кадров она находится на борту судна, а на отдельном снимке видна моторная яхта, похожая на Mangusta 105. Аренда яхты этой модели может стоить около 10 тыс. евро в день. Более компактные моторные яхты в Черногории предлагают за несколько тысяч евро в день.
Цветочный бизнес The Orangery
"Создаем осенний фасад для нашего цветочного The Orangery", – так Екасьова назвала ролик о своем магазине.
Екасьова зарегистрирована как ФОП с июля 2021 года. Ее основной вид деятельности – розничная торговля цветами и растениями. Торговой маркой The Orangery Flower Boutique она владеет вместе с Катериной Приходько.
Муж Оксаны Екасевой, несколько лет назад также зарегистрировал ФОП для торговли цветами. Сколько зарабатывает магазин и помогала ли мать финансировать покупки дочери, установить по доступным документам не удалось.
Как сообщал "Телеграф", Виктор Янукович-младший погиб 20 марта 2015 года в российском озере Байкал.