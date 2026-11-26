Отдельные ролики в своем блоге она посвящает цветочному бизнесу

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Дарья Екасева – дочь чиновницы Оксаны Екасевой, которая оказалась в центре внимания из-за истории с дорогими украшениями, автомобилем Mercedes и имуществом семьи. В отличие от матери, девушка не скрывает свой образ жизни в соцсетях: там регулярно появляются кадры из путешествий, посещения дорогих ресторанов, шопинга и брендовых аксессуаров.

"Телеграф" просмотрел публикации и влоги Екасевой. Дарья публикует фото из поездок в Instagram, а несколько месяцев назад начала активнее вести блог на YouTube, где подробнее рассказывает о своих маршрутах. Больше читайте в материале:Продавала Van Cleef на OLX и ездила на Mercedes дочери: как топ-чиновница КГГА оказалась в центре скандала

Ужин на Миконосе и прогулка по Будапешту

"Показываем центр Миконоса и ужинаем в одном из самых дорогих ресторанов острова", – так Дарья Екасева назвала один из своих влогов.

В другом видео Екасева предлагает зрителям вместе собраться на вечеринку в Scorpios. В Будапеште она заходит в Zara Home, Gucci и COS и показывает уборную, которую называет "самой инстаграмной".

Дочь Оксаны Екасевой Дарья значительно публичнее матери

Екасева также сняла распаковку адвент-календаря Harrods. В заголовке ролика она указала, что стоимость косметики в календаре превышает 100 000 грн.

Профиль Дарьи в Instagram

Сумки Chanel и Miu Miu, скутер и яхта

Черная мини-сумка из сентябрьской публикации похожа на Chanel Vanity with Chain. Цена похожей модели в пересчете составляет около 183 тыс. грн. На другом фото видна карамельная сумка, похожая на Miu Miu Arcadie Matelassé. Согласно ценам, которые нашел "Телеграф", комплект из такой сумки и замшевых кедов Miu Miu стоил бы 163–181 тыс. грн.

В одном из постов Екасевой в кадр попала Vespa 946 Christian Dior. Скутер этой серии с кофром и двумя шлемами продали на Christie’s за 27 940 долларов – около 1,26 млн грн. Vespa той же серии ранее фотографировали у бутика Dior на Миконосе.

В 2020 году, еще до регистрации ФЛП, Дарья публиковала фото и видео с отдыха в Черногории. На части кадров она находится на борту судна, а на отдельном снимке видна моторная яхта, похожая на Mangusta 105. Аренда яхты этой модели может стоить около 10 тыс. евро в день. Более компактные моторные яхты в Черногории предлагают за несколько тысяч евро в день.

Фото Дарьи с отдыха

Фото Дарьи с отдыха

Цветочный бизнес The Orangery

"Создаем осенний фасад для нашего цветочного The Orangery", – так Екасьова назвала ролик о своем магазине.

Екасьова зарегистрирована как ФОП с июля 2021 года. Ее основной вид деятельности – розничная торговля цветами и растениями. Торговой маркой The Orangery Flower Boutique она владеет вместе с Катериной Приходько.

Муж Оксаны Екасевой, несколько лет назад также зарегистрировал ФОП для торговли цветами. Сколько зарабатывает магазин и помогала ли мать финансировать покупки дочери, установить по доступным документам не удалось.

Как сообщал "Телеграф", Виктор Янукович-младший погиб 20 марта 2015 года в российском озере Байкал.