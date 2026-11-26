Разногласия Москвы и Пхеньяна начались с заявления о Южной Корее

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Ким Чен Ын приостановил военную помощь России. К началу 2026 года Москва получила от КНДР свыше 15 млн снарядов в пересчете на калибр 152 мм. Если пауза затянется, российской армии будет сложнее поддерживать прежний темп обстрелов Украины. Но быстро она не ослабнет.

О решении Ким Чен Ына 26 ноября сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Пхеньян приостановил поставки баллистических ракет KN-23 и очередной партии артиллерийских боеприпасов, а также закрыл воздушное пространство для российских военно-транспортных самолетов.

Почему Ким Чен Ын приостановил помощь

В октябре 2026 года заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва намерена содействовать снижению напряженности между Сеулом и Пхеньяном. В конце месяца глава МИД КНДР Чхве Сон Хи сочла эту позицию несовместимой с союзническими договоренностями. Она потребовала разъяснить политику России в отношении Южной Кореи и объявила о паузе в военной поддержке.

Пхеньян также сдерживает расширение своего контингента: Москва просила увеличить его численность с 8,5 до 50 тысяч военнослужащих. Уже развернутые подразделения КНДР продолжают службу в Курской области. По оценке ГУР на 26 ноября, в боях на Курщине северокорейский контингент потерял 7 058 человек: 2 251 из них погибли, остальные были ранены.

Сколько боеприпасов и оружия получила Россия

Объем поставок снарядов к началу 2026 года оценила южнокорейская военная разведка. По оценке ГУР, которую в июле 2026 года привел Институт изучения войны (ISW), на КНДР могло приходиться от 25 до 40% российских артиллерийских боеприпасов.

Пхеньян также передал Москве свыше 600 артиллерийских систем, в том числе самоходные установки и реактивные системы залпового огня. Россия получила более 100 баллистических ракет KN-23 и KN-24 и применяла их для ударов по Украине.

Пхеньян передавал Москве самоходные установки и реактивные системы залпового огня. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как пауза скажется на войне против Украины

По оценке ChataGPT, для российской армии регулярные поставки снарядов были важнее ракет: они позволяли поддерживать интенсивный артиллерийский огонь и не зависеть полностью от собственных заводов. В ближайшее время Москва сможет расходовать уже полученные боеприпасы и накопленные советские запасы.

"Быстро заместить такой объем за счет других источников будет сложно", – говорится в анализе ChataGPT.

Если пауза затянется, российским заводам придется одновременно покрывать текущий расход снарядов и пополнять запасы, полагает ChataGPT. Если Москва не нарастит выпуск и не найдет других поставщиков, армии придется экономить боеприпасы. Долгая пауза в поставках KN-23 сократит запас ракет, доступных России для ударов по Украине. А отказ Пхеньяна расширить контингент лишит Москву подкрепления, на которое она рассчитывала.

Северокорейские подразделения, уже развернутые в Курской области, продолжают службу. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", во время одного из ударов ракета производства КНДР отклонилась от цели примерно на 15 километров и убила целую семью. Этот случай показывает, насколько опасна низкая точность северокорейского оружия, согласно данным о ракетах КНДР. Оценивая последствия паузы в поставках, нужно учитывать: Россия продолжает получать ракеты KN-23, поэтому прекращение новых поставок не означает, что эта угроза исчезнет немедленно.