Какие бакалейные товары подешевели в "АТБ"

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В супермаркетах регулярно появляются акционные предложения, которые позволяют купить необходимые продукты дешевле и сэкономить на повседневных покупках.

Как сообщает "Телеграф", в АТБ действуют скидки на множество продуктов питания, среди которых соусы, майонез, консервы, специи и снеки. Купить их по акционным ценам можно до 1 декабря 2026 года включительно.

Больше подробностей в материале: "В "АТБ" можно хорошо сэкономить: скидки достигают 45%".

Среди товаров со сниженными ценами – кетчуп, майонез, соусы, специи, маринованные овощи и мясные консервы. Например, кетчуп "Своя лінія" стоит 19,50 грн, майонез "Оліс Провансаль" (500 г) – 72,50 грн, а "Оліс Чудовий" (500 г) – 62,90 грн.

Скидки на кетчуп и соевый соус в АТБ действуют до 1 декабря 2026 года

Также можно приобрести соевый соус Hokkaido Club (500 мл) за 39,90 грн, соус терияки Hokkaido Club (200 мл) – за 32,90 грн, а приправу "Приправка Exclusive" для курицы, шашлыка или рыбы – за 39,90 грн. Маринованные томаты "Своя линия" (650 г) продают за 64,90 грн.

Акционные цены на приправы и другие продукты в АТБ действуют до 1 декабря

Есть предложения и для перекуса: гранола Dr.Benner (250 г) стоит 68,90 грн, соленый жареный арахис (180 г) – 40,40 грн, а чипсы "Люкс" (125 г) – 53,90 грн. Тушеную свинину "Родинний смак" (525 г) можно купить за 108,40 грн.

Тушеную свинину "Родинний смак" продают за 108,40 грн

Ранее "Телеграф" рассказывал об ассортименте собственной торговой марки "АТБ" для гурманов и о странах, из которых поставляют эти продукты.