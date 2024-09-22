В 10 км от фронта. Под Покровском нашли свалку "зубов дракона", россияне в восторге (видео)

Оттуда до линии фронта около десяти километров

Возле Мирнограда, что под Покровском, обнаружили кучу неиспользованных "зубов дракона". Эти пирамиды используются в качестве заграждений, которые должны останавливать продвижение техники.

Соответствующее видео было обнародовано в telegram-канале "Типовий Мирноград". Отмечается, что свалку обнаружил местный житель неподалеку от выезда в сторону Покровска.

Авторы канала допустили, что тетраэдры попросту выбросили.

Стоит отметить, что видео уже растащили многочисленные российские пропагандистские каналы.

Наличие этого склада также подтверждает источник "Телеграфа". Но он также отметил, что тетраэдры все же установлены и на улицах города.

То есть для укрепления обороны Мирнограда что-то делалось. Поэтому нельзя исключать, что свалка на видео может быть остатками от строительства фортификаций.

Стоит отметить, что Мирноград сильно вытянут с севера на юг, а потому его южная часть находится примерно в трех километрах от линии фронта, если сверятся с данными ресурса Deepstate.

Напомним, главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов рассказал, что в ближайшее время войска РФ могут совершить очередную попытку прорыва в город Покровск в Донецкой области. Таким образом враг будет пытаться взять агломерацию и "расчистить" себе выход на Днепр.