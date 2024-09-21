"Расслабляться нельзя": войска РФ собираются штурмовать Покровск для важной цели

Ситуация сложная, но контролируемая

В ближайшее время войска РФ могут предпринять очередную попытку прорыва к городу Покровск в Донецкой области. Таким образом враг будет пытаться захватить агломерацию и "расчистить" себе выход к Днепру.

Об этом заявил главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов в интервью "Эспрессо". По его словам, враг использует тактику "волноподобных" натисков и сейчас ситуация на фронте остается достаточно напряженной, но контролируемой.

"Вообще, на опыте того, что происходило в Авдеевке и в Бахмуте, все эти натиски врага волнообразные. То есть была волна, сейчас она немного поутихла. Это не значит, что ситуация нормальная, она сложная, но контролируемая. Расслабляться нельзя, враг в ближайшее время, возможно через неделю или две, снова будет пробивать себе путь именно на город Покровск", — предположил военнослужащий.

По мнению Фирсова, войска РФ вновь предпримут попытку захватить Покровск в Донецкой области и таким образом "расчистить" себе путь на Днепр. Враг может использовать тактику обхода агломерации по бокам и взятия ее в "клещи".

"Возможно, они будут обходить эту агломерацию по бокам, как это делали в Бахмуте и в Авдеевке, и брать в так называемые клешни. Это даже 99%. Но то, что враг будет пытаться взять эту агломерацию и выходить на путь к Днепропетровску, это 100%", — заявил Фирсов.

На данный момент, вражеские войска движутся вниз — по направлению к населенным пунктам Курахово и Селидово.

Противник будет пытаться прорваться к Покровску и "расчистить" себе путь на Днепр.

"Они боятся идти напрямую, чтобы не находиться в таком положении, когда их позиции будут обстреливаться со всех сторон. Они будут пытаться пробить себе путь и открыть направление к Курахово", — добавил он.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что контрнаступление России с целью вернуть территорию в Курской области было остановлено. Украинские войска смогли "затормозить" противника. Ситуация стабилизировалась, и сегодня все под контролем.