За 10 км від фронту. Під Покровськом знайшли звалище "зубів дракона", росіяни у захваті (відео)

Звідти до лінії фронту близько десяти кілометрів

Біля Мирнограда, що під Покровськом, виявили купу невикористаних "зубів дракона". Ці піраміди використовуються як загорожі, які повинні зупиняти просування техніки.

Відповідне відео було оприлюднено у телеграм-каналі "Типовий Мирноград". Зазначається, що звалище виявив місцевий житель неподалік від виїзду у бік Покровська.

Автори каналу припустили, що тетраедри просто викинули.

Варто зазначити, що відео вже розтягли численні пропагандистські російські канали.

Наявність цього складу також підтверджує джерело "Телеграфа". Але воно також зазначило, що тетраедри все ж встановлені на вулицях міста.

Тобто для зміцнення оборони Мирнограда щось робилося. Тому не можна виключати, що звалище на відео може бути залишками від будівництва фортифікацій.

Варто зазначити, що Мирноград сильно витягнутий з півночі на південь, а тому його південна частина знаходиться приблизно за три кілометри від лінії фронту, якщо звіряться з даними ресурсу Deepstate.

Нагадаємо, головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов розповів, що найближчим часом війська РФ можуть зробити чергову спробу прориву до міста Покровська на Донеччині. Таким чином ворог намагатиметься взяти агломерацію та "розчистити" собі вихід на Дніпро.