"Малая, ты поедешь с нами": полицейский с компанией в баре устроили драку из-за девушки

Компания мужчин, в том числе правоохранитель, приставала к девушке и призывала ее поехать с ними

В полтавском ресторане произошла серьезная потасовка. Компания мужчин начала приставать к девушке, которая находилась там со своим парнем. Его жестоко избили, потому что он вступился за девушку.

Согласно информации, к драке причастен правоохранитель. По данным местного издания "Полтавщина", речь идет о заместителе начальника Киевского райотдела полиции Александре Переле. Кроме того, в драке принимал участие владелец группы компаний "Альфа-Капитал" Александр Павлюченко.

К изданию обратилась сама девушка Елена. Она рассказала, что правоохранитель подошел к ней, и сказал "Малая, ты поедешь с нами". Когда она отказала, за нее вступился парень. После этого его избили. Как видно на ролике, представители охранной фирмы не слишком реагировали на конфликт.

Также издание отмечает, что владелица ресторана Shade, местная депутат Марианна Солиман, сначала не хотела давать полицейским видеозапись полии с камер наблюдения. Затем она сообщила, что ей угрожали.

По данным пресс-службы полиции области, открыто уголовное производство по факту конфликта и назначено служебное расследование. Присутствовавший на месте происшествия полицейский отстранен от выполнения служебных обязанностей до завершения проверки.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Руководство Нацполиции Полтавской области подчеркнуло, что по результатам служебного расследования будет дана принципиальная оценка действиям полицейского и применены строгие меры дисциплинарного воздействия в случае подтверждения его причастности к инциденту.

Расследованием занимается ДБР. "Телеграф" пытался получить комментарий от пресс-службы теруправления ДБР в Полтаве, но пока нам не отвечают. Информация будет обновляться.

Ранее Телеграф также сообщал, что в Киеве таксист Uklon среди дороги напал на водителя. Драка закончилась неожиданно.