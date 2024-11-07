У Полтаві затримали "авторитетів" і копа, які чіплялися до дівчини в ресторані та побили її хлопця (фото)

За справу взялися співробітники ДБР

У полтавському ресторані Shade компанія чоловіків почала чіплятися до дівчини, а потім жорстоко побили її хлопця, який заступився за честь своєї супутниці. Нападниками виявились правоохоронець, полтавський бізнесмен із кримінальним минулим та його помічник.

Потерпілий отримав множинні травми та був госпіталізований, а за справу взялися співробітники ДБР, які затримали всіх фігурантів. Попереду на них чекає суд.

Відомо, що 2 листопада у Полтаві в ресторані Shade сталася бійка — група чоловіків сильно побила відвідувача. На місце прибули правоохоронці, які від дівчини потерпілого дізналися, що побитий хлопець заступався за неї. Це сталося після того, як до дівчини почали грубо чіплятися чоловіки за сусіднім столиком.

У ході конфлікту компанія агресивних чоловіків накинулася на юнака і з особливою жорстокістю побила його. У потерпілого діагностували струс мозку, перелом носа та множинні забиття. Його госпіталізували.

За цим фактом було порушено кримінальне провадження і 7 листопада справу передали до рук ДБР. Бюро одразу включилося в роботу і за кілька годин усіх фігурантів конфлікту було затримано.

Слідство встановило, що серед нападників були місцевий правоохоронець, "відомий" у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим та його помічник.

Події кваліфікують як хуліганство, вчинене групою осіб. Ця стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі терміном до п’яти років або позбавлення волі терміном до чотирьох років.

Розслідування по цій справі триває.

За даними прес-служби поліції області, відкрито кримінальне провадження за фактом конфлікту та призначено службове розслідування. Присутнього на місці події поліцейського відсторонено від виконання службових обов’язків до завершення перевірки.

Керівництво Нацполіції Полтавської області наголосило, що за результатами службового розслідування буде надано принципову оцінку діям поліцейського та застосовано суворі заходи дисциплінарного впливу у разі підтвердження його причетності до інциденту.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Запоріжжі спалахнув гучний скандал з приводу жорстокого побиття дівчини в одному з барів міста. За словами потерпілої, вона написала заяву в поліцію, проте справу нібито "намагалися зам’яти".

За інформацією нашого джерела, дівчина поводилася агресивно, кричала на чоловіків та обзивала їх "алкашами". Вона перша почала провокувати конфлікт і говорила про те, що працює у закладі адміністратором, і все зараз швидко "вирішить".

Пізніше у соцмережах з’явилося відео, на якому зафіксовано початок конфлікту. Ці кадри частково підтверджують слова очевидців події про те, що потерпіла поводилася агресивно і першою почала провокувати бійку.