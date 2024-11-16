Укр

Оккупированная Запорожская АЭС снова на грани блэкаута: что говорят в Минэнерго

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
ЗАЭС Новость обновлена 16 ноября 2024, 10:31
ЗАЭС. Фото Коллаж "Телеграфа"

Питание станции осуществляется резервной линией

В субботу, 16 ноября, в результате российского обстрела обесточено одну из двух линий питания Запорожской атомной электростанции, находящейся под оккупацией. Сейчас станция соединена с украинской энергосистемой только одной линией.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины. Там отмечают, что если единственная работающая линия выйдет из строя — на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут.

В министерстве подчеркнули, что это может грозить развитием аварии.

"Наши специалисты уже начали работы по возобновлению линии питания АЭС. Такие действия страны-агрессора создают угрозу радиационной безопасности всего региона. Только возвращение Украине контроля над Запорожской АЭС может гарантировать ее безопасную эксплуатацию", — подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

В Минэнерго добавили, что уровень воды в пруду-охладителе составляет 14,13 метра. Уверяют, что этого достаточно для обеспечения нужд станции.

Напоминаем, что в начале октября ЗАЭС тоже была на грани блэкаута из-за обстрела. Армия РФ атаковала магистральную подстанцию и обесточила линию питания оккупированной Запорожской атомной электростанции.

В конце октября МАГАТЭ получили информацию, что на станции одна из импульсных линий части вспомогательных систем насосов циркуляционного контура реактора протекает и требует ремонта. Для этой работы давление в первом контуре должно быть понижено до атмосферного уровня.

После этого группа МАГАТЭ посетила блок 1, где произошел инцидент. Вскоре ей сообщили, что сварочные работы завершены, продолжаются рентгенографические проверки сварочных швов.

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#Россия #ЗАЭС #Атака #Блэкаут