Россияне оккупировали новое село на Донетчине и продвинулись в Харьковской области (карты боев)

Продолжаются тяжелые бои

Идет 997-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 15 ноября, до 22:00, на фронте произошло 157 боевых столкновений. Россияне оккупировали еще одно село в Донецкой области.

По данным портала DeepState, враг оккупировал Максимовку (Донецкая область, Кураховское направление). Также армия РФ продвинулась возле Берестового (Харьковщина), Клещеевки, Андреевки, Новоалексеевки, Новоселидовки, Елизаветовки, Ровнополя, в Сотницком Казачке (пограничное село Богодуховского района Харьковщины) и Новой Ильинке.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22:00 15 ноября, больше всего боев за сутки было на Покровском направлении. Враг атаковал наши позиции 35 раз. Бои шли в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки и Пустынки. Потери россиян составили 373 военнослужащих убитыми и ранеными; 12 боевых бронированных машин, два танка, 9 автомобилей, две артсистемы, ПТРК и РЭБ.

На Кураховском направлении было на одну вражескую атаку меньше. Россияне атаковали 34 раза вблизи Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки.

На Купянском направлении россияне 15 раз пытались продвинуться вперед. Бои происходили у Колесниковки, Копанок и Надежды.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 16 ноября в Киеве раздались взрывы. Из-за падения обломков вражеского дрона поврежден жилой многоэтажный дом.