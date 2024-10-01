Запорожская АЭС на грани блекаута: Россия атаковала подстанцию (новость дополняется)

Возникла угроза аварии

Во вторник, 1 октября, армия РФ атаковала магистральную подстанцию и обесточила линию питания оккупированной Запорожской атомной электростанции. Из-за этого она оказалась на грани блекаута.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. Информация появилась в официальном Telegram-канале.

"Очередной акт российского терроризма создал угрозу аварии на оккупированной Запорожской АЭС. Требуем немедленно выполнить резолюцию МАГАТЭ и вернуть оккупированную АЭС под украинский контроль. Безопасная эксплуатация Запорожской АЭС возможна только под контролем Украины", — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

В настоящее время энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела. Специалисты пытаются как можно быстрее восстановить полноценное питание Запорожской АЭС.

Напомним, что в начале сентября Запорожскую АЭС соединили с украинской энергосетью двумя линиями. Перед этим россияне повредили одну из двух наружных воздушных линий. Украинские специалисты долго не могли начать ремонт из-за угрозы повторного обстрела участка российскими войсками.

Ранее "Телеграф" писал, что ночью 25 сентября был зафиксирован очередной пролет ударного беспилотного аппарата недалеко от промышленной площадки Ровенской АЭС.