На Запорожской АЭС произошел новый инцидент. Что говорят в МАГАТЭ

Специалисты посетили блок, где произошла авария

На Запорожской АЭС, которая в начале октября была на грани блекаута из-за российской атаки, произошла утечка воды из импульсной линии. Проводятся ремонтные работы.

Как сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), они 29 октября получили информацию, что одна из импульсных линий части вспомогательных систем насосов циркуляционного контура реактора протекает и требует ремонта. Для этой работы давление в первом контуре должно быть понижено до атмосферного уровня.

После этого группа МАГАТЭ посетила блок 1, где произошел инцидент. Вскоре ей сообщили, что сварочные работы завершены, продолжаются рентгенографические проверки сварочных швов.

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"Агентство продолжит внимательно следить за этим вопросом, хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности", — заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В Международном агентстве атомной энергии напомнили, что блок 1, как и пять других реакторов ЗАЭС, находился в состоянии холодной остановки, не производя электроэнергии для сети. Специалисты ожидают, что после ремонта он будет снова переведен в состояние холодной остановки.

Как сообщал "Телеграф", 4 октября, около 7 утра во временно оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль. В нем находился "начальник физической охраны" Запорожской атомной электростанции Андрей Короткий.