Россияне зашли в село на Черниговщине? В ГПСУ рассказали, что там произошло

Враг не прекратил использовать ДРГ

Информация, распространяемая российскими пропагандистами, что ДРГ врага якобы зашла в город Гремяч Черниговской области не соответствует действительности. Россияне установили свой флаг на разрушенном мосту через реку Судость, который не перешли.

Об этом "Телеграфу" рассказал Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Он отметил, что хотя активность российских диверсантов за последнее время существенно снизилась, Россия не отказалась от их применения, в том числе и для психологического влияния на украинцев.

"Сегодня (15 ноября, — ред.) украинские защитники на Черниговщине обнаружили российский триколор, который был установлен недалеко от границы на разрушенном мосту через реку Судость. Заявление российских пропагандистов, что ДРГ зашла в Гремяч не соответствует действительности. Мост, возле которого диверсанты противника установили свою тряпку, они не переходили. Территория, где от границы действовала диверсионная группа фактически отрезана реками, а в населенных пунктах, находящихся между речками и границей, никто не проживает. К тому же из-за постоянного подтопления той территории там невозможно обустраивать надлежащие фортификационные укрепления", — пояснил Демченко.

Представитель ГПСУ подчеркнул, что Силы обороны Украины полностью контролируют это направление и находятся на максимально выгодных позициях для обороны. В настоящее время на данном направлении привлечены дополнительные средства и действуют противодиверсионные резервы.

Напомним, российские пропагандисты заявили, что армия РФ якобы вошла в село Гремяч Черниговской области, будто бы беспрепятственно перейдя границу. Однако, как объяснил Демченко, это очередной российский фейк.

Как сообщал "Телеграф", военный обозреватель Денис Попович рассказал, зачем Россия имитирует ракетные удары по Украине. По его мнению, это определенное послание США.