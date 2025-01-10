В Тернополе спорят из-за брендового жилета местного чиновника

Чиновника захотели закачать, но не получилось

В социальных сетях Тернополя развернулась дискуссия вокруг жилетки Tommy Hilfiger стоимостью свыше 10 тысяч гривен, в которой появился на фото глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода. В такой одежде его заметили на одном из официальных сетей.

Сообщение появилось в группе "Новости коррупции в Тернополе" с прозрачным намерением вызвать негативную реакцию. Автором сообщения является явно созданный профиль.

"Десять тысяч гривен — это сейчас не такие большие деньги, особенно если сравнивать с зарплатами прокуроров и судей в 150 тысяч", — отмечают пользователи сети.

Наибольший резонанс вызвал комментарий Владимира Суля, который иронически высмеял критиков: "Должен в куфайке ходить, чтобы удовлетворить зависть плесневого совка… Должен жить в землянке за Петриками (село вблизи Тернополя — Ред.) в лесу, день рождения женщине справлять в чебуречной".

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал критику: "Чего тот бездельник должен жить лучше простого народа? Воровская вся наша тернопольская власть. За что взяли себе такие премии? А пенсионеры скидываются на дроны".

Для сравнения, некоторые чиновники Украины открыто носят одежду, аксессуары и обувь стоимостью в тысячи долларов.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, что Кулеба зажег очень дорогой пиджак. Своим видом он вызвал большое обсуждение в Сети.