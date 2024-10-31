Красиво жить не запретишь? Где находятся фигуранты расследований о ТОП-коррупции

Многие фигуранты после увольнения с должностей не попали под следствие

После громкого антикоррупционного расследования в отношении зама городского главы Киева Виталия Кличко Владимира Прокопива, было решено отстранить его от занимаемой должности. В то же время другие фигуранты не менее громких расследований, связанных с топ-коррупцией, не только не оказались под следствием, но и чувствуют себя неплохо на свободе.

Об этом идет речь в новом выпуске проекта Bihus.Info. Журналист Ангелина Капитула рассказала о четырех известных людях, которые были уволены с должностей после того, как стали фигурантами коррупционных скандалов.

Речь идет об Игоре Кушнире, Дмитрии Тышлеке, Иване Наумове, Викторе Брагинском.

Игорь Кушнир

Игорь Кушнир был главой правления и президентом компании "Киевгорстрой". По данным расследования журналистов Bihus.Info, 27 февраля 2022 года, спустя три дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину, выехал с женой за границу, имея на руках справку об инвалидности.

Также у него обнаружили виллу на Лазурном берегу во Франции за 20 млн евро. Кушнира уволили в декабре 2023 года: по словам журналистки Капитулы, он оставил компанию с многомиллиардными долгами и сейчас якобы развивает бизнес за границей.

Дмитрий Тышлек

Дмитрий Тышлек был заместителем начальника Национальной полиции Украины с 10 сентября по 19 декабря 2023 года. В октябре того же года Bihus.Info выпустили расследование, согласно которому его жена, теща и родственники по линии жены имеют российское гражданство, а сам Тышлек якобы имел связи с российским криминальным авторитетом. Как заявила Ангелина Капитула, Тышлек вместо реальной ответственности получил возможность спокойно писать докторскую диссертацию в системе МВД.

Иван Наумов

Иван Наумов также проработал в системе МВД Украины: до 2020 года он был "завхозом" Национальной полиции. Затем его уволили после выхода о нем сюжета Bihus.Info. В своих декларациях он указывал только один доход — зарплату, но на самом деле он ездил то на Chrysler, то на машинах Volkswagen Touareg. Также он не смог объяснить, за какие деньги он ездит на работу на Chrysler, и как его сын сумел построить элитный комплекс отдыха.

Капитула заявила о том, что после того расследования, а затем и увольнения Наумов полностью сосредоточился на бизнесе, а также обзавелся новым Aston Martin и элитным коттеджем.

Виктор Брагинский

Виктор Брагинский был начальником киевского метрополитена с 16 июля 2014 по 16 марта 2024 года. Журналисты Bihus.Info выяснили, что члены его семьи покупали квартиры и землю по дорогим ценам, а люди из его окружения получали подряды от самого метрополитена. Однако после увольнения Брагинский неожиданно "ушел на пенсию".

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