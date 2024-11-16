Депутат Одесской мэрии засветился в люксовом кардигане за тысячи долларов (видео)

В соцсетях разгорелась оживленная дискуссия

Депутат Одесского городского совета Александр Авдеев вызвал резонанс в соцсетях после публикации видео, в котором отчитывается о благоустройстве в двух дошкольных учреждениях города. Однако внимание общественности привлекло не столько содержание видео, сколько одежда депутата — брендовый кардиган от всемирно известного итальянского бренда класса "люкс" Brunello Cucinelli стоимостью 122 000 гривен со скидкой. Без скидки цена свитерка достигает 217 962 грн.

Видео понеслось по украинским пабликам и вызвало большой резонанс среди пользователей сети. При этом в своем обращении чиновник отчитался о том, что ремонтные работы в одном из детских садов Одессы завершены, а в другом еще продолжаются. Отдельно он отметил создание современных укрытий в учреждениях, отвечающих требованиям безопасности.

Однако, как уже отмечалось, внимание украинцев привлекло совсем не содержание видео. В соцсетях разгорелась оживленная дискуссия, где пользователи, во-первых, высмеяли кардиган, а во-вторых, интересовались сколько зарплат пошло на такую одежду.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как киевская судья красуется в брендовых вещах и любит дорогой отдых. Ее гардероб стоит сотни тысяч гривен.